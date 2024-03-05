السودان.. وفد من تنسيقية “تقدم” برئاسة عبد الله حمدوك يزور القاهرة يوم الجمعة

أفادت مصادر مطلعة الجزيرة مباشر، أن وفدا من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان برئاسة عبد الله حمدوك سيزور القاهرة يوم الجمعة المقبل، لبحث سبل إنهاء الأزمة في البلاد.

وقالت المصادر المطلعة، إن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بالسودان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك سيتوجه يوم الجمعة المقبل على رأس وفد من التحالف إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية.

وأشارت المصادر إلى أن وفد تقدم سيلتقي خلال زيارته للقاهرة عددا من المسؤولين المصريين على رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الأزمة السودانية.

ونوهت المصادر إلى أن زيارة الوفد للقاهرة تأتي بدعوة رسمية من الحكومة المصرية.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد زار العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس الماضي، لإجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونشرت الرئاسة المصرية مقطع فيديو يظهر استقبال السيسي للبرهان بمطار القاهرة، وأشار مراسل الرئاسة إلى أن هذه الزيارة “تتناول أبعادا سياسية واقتصادية”.

وقال إن الزيارة ستشمل “الحديث عن تهدئة ووضع بعض التفاهمات بين المختلفين في السودان”، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.