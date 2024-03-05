الكنيست يفرض ضرائب إضافية على قطاع المصارف لتمويل الحرب في غزة

سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيكل، ما يعادل نحو 700 مليون دولار، على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي الكنيست الإسرائيلي لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب في قطاع غزة.

وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست يوم الاثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الأخير من نشاطها في عام 2023 هذا الأسبوع، نسبة 6% إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025.

وسعت وزارة المالية الإسرائيلية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26%، مقابل 17% في الوقت الحالي، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك خلال العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي الوزارة قدما في هذا الأمر.

وقال رئيس اللجنة المالية في الكنيست موشيه جافني “هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة، ويمكن جمع الأموال منها”.

وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مرارا بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1% إلى 4.75% خلال عام واحد، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الفائدة على القروض العقارية.

نفقات هائلة للحرب

وكانت صحيفة كالكيست المالية الإسرائيلية قد نقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نفقات الحرب في غزة، طبقا لتقديرات أولية، لن تقل عن 200 مليار شيكل، ما يصل إلى نحو 51 مليار دولار.

كما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، يشير إلى أن تكلفة الحرب الإسرائيلية في غزة تصل إلى 272 مليون دولار في اليوم الواحد.

ولتوفير جانب من التمويل اللازم لنفقات الحرب، من المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيكل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيكل في 2025.

وانخفض مؤشر بورصة تل أبيب لأكبر 5 بنوك بنسبة 1.2% في تعاملات ما بعد ظهر الاثنين، بعد أن أقر الكنيست الضريبة الجديدة على القطاع المصرفي.

قروض لجنود الاحتياط

كما وافقت البنوك الإسرائيلية على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيكل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشروعات الصغيرة.

ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على موازنة معدلة لعام 2024، ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات.

ويُنتظر أن تصل نسبة العجز في موازنة عام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان من المخطط أن تكون 2.25% فقط.