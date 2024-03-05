حفر “النسخة الموازية”.. رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل جديدة

قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي” لقناة السويس، لا يزال في مرحلة الدراسة التي قد تمتد لقرابة عام ونصف، مشيرا إلى أن المشروع خطوة “ربما تسمح” بزيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين في نفس الوقت، وذلك بدل نظام تسيير السفن في اتجاه واحد المعمول به حاليا في القناة.

وذكر ربيع في بيان صادر عن الهيئة، أن الدراسة تشمل دراسات الجدوى والبيئة والهندسة، وبحوث التربة والتكريك وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية، قبل عرض المشروع على الحكومة.

ومضى مؤكدا: “سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع من الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية، دون تحميل أية أعباء إضافية على الموازنة”، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

جدوى حفر “القناة الموازية”

وأشار ربيع إلى أن المشروع الجديد سيكون إلى جانب مشروع تطوير آخر جار العمل فيه حاليا لزيادة عمق أحد قطاعات القناة واتساعه، قائلا: “يجري العمل للانتهاء من الجزء الثاني من تطوير القطاع الجنوبي بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات، بعدما أنهيت المرحلة الأولى بتوسعة القناة 40 مترا جهة الشرق”.

يأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه هيئة قناة السويس انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب تحويل شركات الشحن سفنها بعيدا عن هذا الممر المائي، وهو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر.

وأعلن ربيع في وقت سابق أن مصر خسرت نحو 745 مليون دولار من إيرادات قناة السويس خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، بانخفاض إيرادات رسوم العبور بنحو 51%، بسبب تراجع عدد السفن المارة بالقناة، متوقعا انخفاض إيرادات مصر من القناة خلال العام الجاري إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل نحو 10.2 مليارات دولار العام المنصرم 2023.

المشروع الجديد يأتي بعد أن جنحت سفينة الحاويات العملاقة “إيفر جيفن”، بأحد قطاعات القناة في مارس/آذار 2021، مما أدى إلى توقف حركة المرور مدة 6 أيام.

وأنفقت مصر نحو 8.2 مليارات دولار على توسعة القناة التي افتتحت في 2015 وتضمنت إنشاء ممر مائي مواز بطول 35 كيلومترا.

الأهمية الاقتصادية

وبحسب رويترز، أظهر مسح اليوم الثلاثاء استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر في فبراير الماضي، إذ أدى انخفاض حركة الشحن في قناة السويس بسبب هجمات على الملاحة في البحر الأحمر إلى تفاقم نقص العملة الأجنبية القائم منذ فترة طويلة.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” لمديري المشتريات العالمي في مصر بنحو نقطة واحدة عن يناير إلى 47.1 نقطة في فبراير، ليظل دون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع والثلاثين على التوالي.

قناة السويس هي أطول ممر مائي في العالم بطول 193 كيلومترا من ميناء بورسعيد إلى مدينة السويس، وتُعدّ شريان العالم البحري لنحو 12% من التجارة الدولية، تشمل 30% من جميع الحاويات العالمية، فضلا عن 8% من تجارة الغاز الطبيعي، و10% من المشتقات البترولية.

ويعد الممر الملاحي مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية في مصر، وظل يمثل المورد الثالث من حيث القيمة، بعد تحويلات المصريين بالخارج والصادرات السلعية، كما تستفيد منه اقتصادات جميع الدول التي تتخذ من القناة ممرا أساسيا لسفنها.