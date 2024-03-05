شاهد: فايق خليل.. آخر مسعف بمجمع ناصر الطبي يروي شهادة صادمة عن انتهاكات الاحتلال

شهد مجمع ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة، أوقاتا صعبة ومرعبة، أثناء حصاره لأيام وبداخله عدد من المرضى وأفراد الطاقم الطبي، قبل أن يجبرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء المجمع ويقتل عدد منهم.

وقد عانى المحاصرون في المجمع تعذيبا وإهانة من قبل قوات الاحتلال، وكان شاهدًا على تفاصيل ذلك، فايق خليل، آخر مسعف بقي هناك.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أكد خليل، تعمد قوات الاحتلال إهانة الطاقم الطبي والاعتداء عليهم في مجمع ناصر قائلا “قوات الجيش أهانت أفراد الطاقم الطبي وقاموا بتعذيبهم وتجريدهم من ملابسهم بشكل لا يليق بقيمة الأطباء”.

وأضاف خليل “حتى المصابين من أفراد الطاقم الطبي والمرضى، تعرضوا للتعذيب من قوات جيش الاحتلال، لزيادة آلامهم”.

وقُبيل اقتحامه والسيطرة عليه وتحويله إلى ثكنة عسكرية وإخراجه من الخدمة، كان مجمع ناصر أحد 11 مستشفى لا تزال تقدم الخدمات الطبية لآلاف الجرحى والمرضى، من أصل 36 منشأة طبية في القطاع تعرضت للاستهداف المباشر وغير المباشر منذ بداية العدوان.