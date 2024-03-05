قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنة مساعدات” فيديو”

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين لدى وصولهم إلى دوار الكويت شمالي غزة أثناء انتظارهم شاحنة مساعدات.

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية هو إمعان في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأضاف المكتب “نحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف ونطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال ألف شاحنة مساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمالي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قتلت 117 فلسطينيا وأصابت أكثر من 760 آخرين يوم الخميس الماضي في مجزرة دوار النابلسي شمالي غزة حيث أطلقت النار على جموع من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى شاحنات المساعدات في مجزرة قوبلت بتنديد عربي ودولي

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة وسجلت وزارة الصحة بغزة حالات وفيات من بينهم أطفال بسبب الجوع وسوء التغذية.