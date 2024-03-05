كاتب إسرائيلي: نتنياهو مصمم على خسارة الولايات المتحدة

وجّه الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني انتقادات حادة إلى الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع المبادرات التي تطرحها الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقال يميني في مقال نشره، اليوم الثلاثاء، في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية “نتنياهو يصر على خسارة الولايات المتحدة، ويقوم بكل ما هو ممكن للدخول في مواجهة مع الأمريكيين، ويرفض أي مبادرة أمريكية”.

وأضاف أن مطالبة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بوقف إطلاق النار في غزة لستة أسابيع “يضع علامة تحذير كبيرة أمامنا”، موضحا أن إسرائيل يمكن أن تقلل من شأن ما قالته هاريس، بافتراض أن “نتنياهو الذي قاد سياسة العمى الإستراتيجي حتى اليوم سيواصل اتباع السياسة نفسها”.

وتابع يميني “لا ينبغي أن تنتظر إسرائيل أن يطالب المتظاهرون أو هاريس أو بيرني ساندرز (عضو مجلس الشيوخ الأمريكي) بوقف إطلاق النار في غزة، بل يجب أن نقترح ذلك بأنفسنا مقابل إطلاق سراح الأسرى ونزع سلاح قطاع غزة”.

وأوضح يميني أن إسرائيل لا تزال في مرحلة من “الفشل الاستراتيجي المستمر لخمسة أشهر”، وكان يجب على نتنياهو أن يعرف أن الحرب في غزة ليست فقط عسكرية بل سياسية أيضا، وأن حماس قد تدفع ثمنا كبيرا للمواجهة العسكرية، لكنّ هناك أيضا ثمنا سياسيا لمشاهد الموت والدمار.

غانتس بديلا لنتنياهو

وقال يميني “إسرائيل كان يمكنها اقتراح وقف إطلاق النار مرارا لتقوية مركزها السياسي، ولكنها اختارت استراتيجية ‘المطرقة والسندان’ التي حتى لو كانت مبررة عسكريا، فإنها غبية سياسيا عندما تكون الاستراتيجية الوحيدة المطروحة على الطاولة”.

وأضاف “حتى لو كان نتنياهو أعمى، فإننا نأمل أن يكون بيني غانتس عضو وزارة الحرب، ومعه نائبه غابي آيزنكوت، البديل الذي لا يتنازل عن الخيار العسكري، لكن يعطي دفعة لجهود إسرائيل الدبلوماسية”.

وانتقد الكاتب الإسرائيلي أيضا كلا من غانتس وآيزنكوت “لأنهما ظلا صامتين تجاه سياسة نتنياهو كل هذه المدة، ولم يقدما البديل المنشود حتى اليوم”.

وتابع يميني “لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالمخاطرة بخسارة الدعم الأمريكي، لأن هذا بمثابة انتحار، ولا حاجة لهاريس لإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد بشروطنا، لنمنع مثل هذا الطلب من الحكومة الأمريكية”.