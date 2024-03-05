“كيف نعيش؟”.. رسالة استغاثة من سوق بمدينة غزة (فيديو)

حاله كحال بقية أسواق قطاع غزة، الخاوية من المتسوقين والسلع الأساسية إلا ما ندر من البضائع غير الضرورية، هكذا رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع في سوق منطقة الصحابة المركزي شرق مدينة غزة مع تواصل الحرب على القطاع.

رأفة بحال الناس وأمانة منه، يقول شاب يبيع معلبات من السلع الكمالية: “برفض أني أبيع معلبات المساعدات وبستحرم أبيع السلع بأكثر من سعرها لذلك لا أتاجر في الكثير من البضائع وأبيع ما توفر لديّ من سلع بمكسب لا يزيد عن 2 شيكل”.

بسطة الفتى عبد الرحمن تعرض عددا بسيطا من معلبات الجبنة، ولكن هذا ليس بسبب الإقبال عليها وإنما لغلوها، فلا هو استرزق منها ولا رغب فيها المارة لغلوها: “كانت تباع بنحو 2 شيكل وأصبحت اليوم بـ20 شيكلا، يعني 10 أضعاف”.

وبينما كانت كاميرا الجزيرة تتجول في السوق التقت طفلا يأكل من صحن به ليمون وكمون وملح، وعندما سئل عن الخبز، رد شاكرا مقبلا كفيه: “الحمد لله على كل حال”.

واشتكى طفل آخر قلة التغذية فقال: “تعبنا فطورنا ليمون وفي الغالب من غير خبز، حتى قطعة الشوكولاتة غليت من نص شيكل إلى 6 شيكل، ما عدنا ناكل مثل العالم والناس”.

الحاج أبو أحمد اشتكى شح المواد الأساسية فضلا عن استغلال وجشع التجار، ونعى حاله قائلا: “أنا موظف حكومي راتبي 400 شيكل من أصرف على عيلتي وكيلو الأرز بأكثر من مليون شيكل، الطبخة الواحدة تستلزم 4 كليو رز، منين أجيب!؟”.

يئن المواطن تحت وطأة انعدام الخضراوات والمواد الأساسية التي أصبح المتوفر منها يفوق بكثير القدرة الشرائية، بعد بلوغ أسعارها أرقاما فلكية تفوق الأسعار العالمية، حيث يتجاوز كيلو الأرز 30 دولارا، أما أسعار الطحين فحدث ولا حرج، فهو يفوق 25 دولارا للكيلو رغم دخول المساعدات.

أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة المحاصر يواجهون شبح المجاعة مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في حصد أرواح الأبرياء، للشهر الخامس على التوالي، ويتملك أهالي القطاع شعورا مؤلما باليأس، مع استهدافهم خلال عمليات تسليم المساعدات.