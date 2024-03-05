نصر كبير لترمب.. المحكمة العليا تؤيد حقه في خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري

منحت المحكمة العليا الأمريكية نصرا كبيرا للرئيس السابق دونالد ترمب، في الوقت الذي يواصل فيه حملته للعودة إلى رئاسة الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة العليا بالإجماع، اليوم الاثنين، بأن استبعاد ترمب من خوض انتخابات الرئاسة التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو “غير قانوني”.

ويلغي هذا الحكم قرارا صادرا من المحكمة العليا بولاية كولورادو، قضى باستبعاد ترمب من الانتخابات في الولاية لأنه شارك في تمرد، إذ رأت المحكمة في كولورادو أن هذا التمرد يجعله غير مؤهل، وفقا لمادة من الدستور الأمريكي.

وكانت محكمة كولورادو قد رأت أن ترمب شارك في التمرد بسبب تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قالت إن الدستور لا يسمح لولاية واحدة باستبعاد مرشح للانتخابات الرئاسية من منصب اتحادي، وإن هذا القرار “يرجع إلى الكونغرس وليس للولايات”.

“فوز كبير لأمريكا”

وكتب ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم “فوز كبير لأمريكا”.

يُذكر أن معظم المراقبين توقعوا أن المحكمة العليا لن تؤيد قرار محكمة كولورادو باستبعاد ترمب من الانتخابات.

وخلال جلسة استماع عُقدت في فبراير/شباط الماضي، أدت أسئلة القضاة إلى اعتقاد الكثيرين أن الحكم سيأتي لصالح الرئيس السابق، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المقبلة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري.

وجاء الحكم عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تُجرى فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في معظم الولايات.

يشار إلى أن المنافس الوحيد لترمب على ترشيح الحزب الجمهوري هي حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة نيكي هيلي.