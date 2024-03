وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعي سفير بلاده بالأمم المتحدة دون مشاورة نتنياهو

ذكرت صحيفة (إسرائيل اليوم) العبرية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية يسرائيل كاتس استدعى سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، دون التشاور مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان كاتس قد أعلن عبر منشور على منصة إكس، مساء أمس الاثنين، استدعاء أردان من أجل “التشاور بعد محاولة إسكات التقرير الخطير للأمم المتحدة عن عمليات الاغتصاب الجماعي التي ارتكبتها حماس وأعوانها يوم 7 أكتوبر”، بحسب ما ادعى.

وعلقت الصحيفة العبرية على الأمر قائلة إن “استدعاء سفير إسرائيلي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك ليس بالأمر الهيّن”، وقالت “مع ذلك، لم يتم إطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على القرار المتعلق باستدعاء السفير”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “لا توجد سابقة لاستدعاء سفير يعمل في الأمم المتحدة حتى في المواقف الأكثر صعوبة، مثل قرار الأمم المتحدة لعام 1975 الذي ينص على أن الصهيونية عنصرية”.

وفي منشور له، دافع كاتس عن قراره قائلا “بوصفي وزيرا للخارجية، قمت بتحديد سياسة ونطاق قيم وزارة الخارجية، ولذلك أوعزت باتخاذ الخطوة غير المسبوقة والاستثنائية على الفور باستدعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للتشاور، وهو حاليًّا على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل”.

وادعى الوزير أن “ذلك يأتي احتجاجًا على إرسال الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) رسالة نصية للتقرير الخطير الذي كلّف به بنفسه بشأن جرائم حماس الجنسية، محاولًا استبعاد حماس من المسؤولية”، وعدم المبادرة بعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير، على حد زعم الوزير.

وانتقد كاتس غوتيريش متهما إياه بأنه “أوصل الأمم المتحدة إلى أدنى مستوى عندما تجاهل الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية التي ترتكب ضد اليهود والإسرائيليين، وشارك باستمرار في محاولات تشويه سمعة إسرائيل والإضرار بحقها في الدفاع عن النفس”، بحسب زعمه.

وقال “سنبذل قصارى جهدنا لمنعه، في إشارة إلى غوتيريش، ومنع أصدقائه من نسيان التقرير وتجنّب القرارات المطلوبة”.

وتحدث أعضاء في البعثة مع ناجين وشهود على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأفراد في الكوادر الصحية، وشاهدوا خمسة آلاف صورة ولقطات تصل مدتها إلى 50 ساعة توثّق الهجوم.

وعلى الرغم من الدعوات التي وجهت إلى ضحايا العنف الجنسي من قبل البعثة الأممية، للإدلاء بشهاداتهم، لم يبادر أي منهم إلى ذلك.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي الأمم المتحدة والأمين العام بمحاولة “طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، بحسب زعمه.

وردًّا على ذلك، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التقرير “تم إنجازه في شكل دقيق وبعناية”.

وأضاف “في أي حال من الأحوال، لم يقم الأمين العام بأي خطوة لطمس هذا التقرير”.

ولم تتمكن البعثة نظرًا لقصر مدة مهمتها من تحديد مدى “انتشار” العنف الجنسي خلال هجوم السابع من أكتوبر.

ودعا التقرير السلطات الإسرائيلية إلى “السماح بوصول” بعثة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستقلة في الأراضي الفلسطينية، لإجراء “تحقيقات كاملة في كافة الاتهامات بارتكاب انتهاكات واستكمال وتعميق نتائج” البعثة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس قد قالت في بيان مطلع ديسمبر/كانون الأول العام المنصرم 2023، إن مزاعم إسرائيل بارتكاب مقاتليها جريمة اغتصاب في 7 أكتوبر، محاولة يائسة للتغطية على صورة التعامل الإنساني للحركة مع المحتجزين.

