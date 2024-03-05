وسط هتافات الجمهور.. الفنان المصري حماقي يتضامن مع فلسطين خلال حفلاته في أمريكا

بثّ مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، تظهر تضامن الفنان المصري، محمد حماقي، مع فلسطين خلال حفله المقام، أول أمس الأحد، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ورفع الفنان المصري علم فلسطين على منصة الحفل، وسط تصفيق وإشادة من الجمهور بتضامنه مع فلسطين، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة، هتافات الجمهور الداعمة لفلسطين بعد لفتة حماقي، ورددوا هتافات من بينها “فلسطين حرة، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”.

وأنصت المطرب للحشد الكبير من الجمهور قبيل تزيينه المنصة بالعلم الفلسطيني، ورد عليهم بعبارة “النصر قريب إن شاء الله”.

وكان مقطع متداول آخر، قبل نحو أسبوع، قد أظهر غناء حماقي لمصر وفلسطين معًا، خلال حفلة في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.