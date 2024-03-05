“وين الأمان وين نروح”.. فلسطينيات يوجهن صرخات استغاثة عقب قصف إسرائيلي بشمال غزة (فيديو)

وجّه نسوة فلسطينيات في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، صرخات استغاثة في أعقاب قصف إسرائيلي استهدف منازلهن فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت إحداهن للجزيرة مباشر، بنبرة مشحونة بالغضب مما حل بها “كنا نايمين في بيوتنا، ما درينا إلا بالأحجار فوق رأسنا، إحنا إيش ذنبنا، بننام واحنا جوعانين وبنصحى واحنا جوعانين، لحد امتى بنظل هيك”.

وأضافت متسائلة “وين الأمان؟ وين نروح؟ أولادنا راحت، دورنا راحت، حسبي الله ونعم الوكيل إحنا بنشكي حالنا لله”. وناشدت الدول العربية التدخل لوقف الحرب قائلة “يا عمي وقفوا الحرب احنا تعبنا، الدنيا كلها بتنام وبتصحى على أحلام، إلا غزة بتنام وبتصحى على قصف ودمار”.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يستقبل فيه المسلمون حول العالم شهر رمضان المبارك، بصنوف الأطعمة والمأكولات، يستقبله أهل غزة بالجرحى والشهداء.

وكانت كاميرا الجزيرة مباشر قد رصدت بعضا من آثار الدمار وانتشال أحد الشهداء بمربع سكني جراء استهداف شارع الهوجا بمخيم جباليا فجر اليوم.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30631 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 97 شهيدا، و123 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببا في أكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، فضلا عن دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.