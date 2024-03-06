إخراج طفلة من تحت أنقاض منزل مدمر بالكامل في جباليا (فيديو)

تمكنت فرق الإنقاذ الفلسطينية في غزة من إخراج طفلة من تحت أنقاض منزل مدمر في جباليا، بعد العثور عليها أثناء انتشال جثث شهداء من تحت الأنقاض.

ونشرت فرق الإنقاذ الفلسطينية على صفحتها في فيسبوك، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر عملية انتشال الطفلة التي كانت مغطاة بالتراب تحت أنقاض المنزل المدمر.

وقالت في تعليق مصاحب للفيديو “طواقم الدفاع المدني تتمكن من إنقاذ طفلة على قيد الحياة، وعدد من الشهداء والجرحى من تحت ركام منزل، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمربع سكني بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة فجر أمس”.

وأظهر مقطع الفيديو فرق الإنقاذ وهي تعمل جاهدة لإخراج الطفلة من تحت الأنقاض والنبش بالأيدي تحت تراب المبنى المدمر في محاولة لإنقاذ الطفلة.

وقامت فرق الإنقاذ بانتشال الطفلة من تحت الأنقاض وحملها رجال الإنقاذ، بينما كانت الفرق الطبية تقوم بفحصها، ومن ثم حملها على وجه السرعة إلى المستشفى.

كما بيّنت لقطات الفيديو عملية انتشال جثث شهداء من تحت أنقاض المبنى الذي تعرّض لغارة إسرائيلية عنيفة، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بالكامل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة فجر أمس الثلاثاء.

غارات مستمرة على غزة

واستُشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، اليوم الأربعاء، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي محافظتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن الاحتلال يواصل قصفه المكثف في مدينة حمد وبلدة بني سهيلا ومناطق أخرى في شمال خان يونس، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وفي إحصاء غير نهائي، ارتفعت أعداد الضحايا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 30 ألفا و717 شهيدا، و 72 ألفا و156 مصابا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.