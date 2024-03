الثلاثاء الكبير.. نيكي هايلي ودين فيليبس ينسحبان من سباق الانتخابات الأمريكية

أعلنت نيكي هايلي، الأربعاء، إنهاء حملتها الانتخابية التمهيدية بالحزب الجمهوري، ليصبح دونالد ترمب مرشح الحزب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت هايلي في كلمة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وفق ما ذكرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية “حان الوقت الآن لتعليق حملتي”.

وأضافت “رغم أنني لن أكون مرشحة بعد الآن، إلا أنني لن أتوقف عن استخدام صوتي (لمناصرة) الأمور التي أؤمن بها”.

I end my campaign with the same words I began it from the Book of Joshua. I direct them to all Americans, but especially to so many of the women and girls out there who put their faith in our campaign.

Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For God… pic.twitter.com/XAwgOGzKdy

— Nikki Haley (@NikkiHaley) March 6, 2024