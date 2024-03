المتحدثة باسم الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا (فيديو)

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا يوما تلو الآخر، خاصة بالنسبة للنساء والأطفال الذين يموتون جوعا.

وأضافت مارغريت هاريس في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن التقارير التي تصل يوميا من شمالي القطاع وجنوبه تؤكد وجود أشخاص يعانون أمراضا مُعدية مختلفة وتبعات نقص الماء والغذاء.

وتابعت “وصلت إلينا تقارير أكدت أن 15 طفلا فقدوا حياتهم في المستشفيات بسبب الجوع” في قطاع غزة، مضيفة أن الأطفال “يعانون سوء تغذية حادّا في جنوبي القطاع ومن المتوقع أن تصبح الأمور أكثر سوءا”.

وشددت المتحدثة باسم الصحة العالمية للجزيرة مباشر على أن الحل الأفضل للوضع الحالي في قطاع غزة هو وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف النزاع، بما يساعد على ايصال المساعدات إلى النازحين المحاصرين والجوعى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكانت المنظمة العالمية قد أكدت أن 8 آلاف مريض على الأقل بحاجة ماسّة إلى الإجلاء من قطاع غزة، وأضافت أن سوء التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال غزة، ورجّحت أن يتفاقم أكثر.

وقال مسؤول بالمنظمة “كان هذا في يناير (كانون الثاني)، لذا من المرجَّح أن يكون الوضع أسوأ اليوم”.

