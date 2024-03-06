انتخابات “بلا طعم”.. الثلاثاء الكبير نحو سيناريو 2020 وغزة تعاقب بايدن في الصندوق

تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام من تكرار سيناريو 2020 على مستوى المرشحين، بعد أن استطاع الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب تأمين أصوات الناخبين في معظم ولايات “الثلاثاء الكبير”.

وأمس الثلاثاء، أُجريت الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في 15 ولاية إضافة إلى أراضي ساموا الأمريكية، وهو أكبر يوم تُجرى فيه انتخابات على مستوى هذا العدد من الولايات لذلك يُطلَق عليه “الثلاثاء الكبير”.

ولا يبدو على الناخبين الحماس هذه المرة، وكأنهم بين خيارين لا يحظيان بجماهيرية واسعة أو قاعدة شعبية كبيرة، حسب ما كشف عنه استطلاع للرأي أجرته أسوشيتد برس ومركز نورك لأبحاث الشؤون العامة، أشار إلى أن كلا المرشحين لا يتمتع بشعبية كبيرة ولا بدعم جماهيري واسع النطاق.

وحسب الاستطلاع، فإن 38% فقط من البالغين في الولايات المتحدة لديهم رأي إيجابي تجاه ترمب، كما تبلغ نسبة تأييد بايدن 38%.

وفاز بايدن في 14 ولاية هي أيوا وفيرمونت وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وألاباما وماين وماساتشوستس وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وتكساس وكولورادو ومينيسوتا ويوتا.

وحتى الساعة 6:00 بتوقيت غرينتش الأربعاء، فاز ترمب في 12 ولاية هي كاليفورنيا وفيرجينيا وكارولاينا الشمالية وأوكلاهوما وماين وتينيسي وألاباما وأركنساس وتكساس وماساتشوستس وكولورادو ومينيسوتا، وخسر ولاية فيرمونت التي ذهبت أصوات ناخبيها إلى نيكي هايلي، وما زال الفرز مستمرا في ألاسكا ويوتا.

وتقدَّم ترمب على آخر منافسيه الدائمين في الحزب الجمهوري، نيكي هيلي، بفارق كبير في معظم الولايات التي عقدت انتخابات تمهيدية أو مؤتمرات حزبية في “الثلاثاء الكبير”. لكن هيلي، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة، حققت فوزا مفاجئا بولاية فيرمونت في سعيها لإثبات أن العديد من الناخبين ما زالوا يريدون بديلا لترمب.

وحققت الحركات الداعية إلى التصويت في خانات الاحتجاج ببطاقات الاقتراع في الحزب الديمقراطي نجاحا في كسب عشرات الآلاف من الأصوات في ولايتي مينيسوتا وكارولاينا الشمالية، احتجاجا على سياسات الرئيس بايدن بشأن الحرب في غزة.

في ولاية مينيسوتا، صوّت 45852 ناخبا في خانة “غير ملتزم” ببطاقة اقتراع الحزب الديمقراطي في رسالة احتجاج على رفضهم لسياسات بايدن.

وقالت حملة “استمع إلى مينيسوتا”، التي أسسها ناشطون على غرار حملة مشابهة انطلقت الشهر الماضي في ولاية ميشيغان، إن الأصوات التي ذهبت إلى هذه الخانة في بطاقة الاقتراع تمثل رسالة تحذير إلى بايدن بخسارة الولاية في الانتخابات الرئاسية إذا لم يستمع لمطالب الناخبين بوقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم ووقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال حاكم ولاية مينيسوتا الديمقراطي تيم والز لقناة (سي إن إن) تعليقا على الأصوات التي خسرها بايدن “الناخبون يشعرون بقلق عميق والوضع في غزة لا يطاق، وأعتقد أن الحل سيكون بالسعي إلى حل الدولتين، وبالتأكيد تحرك الرئيس بايدن بتقديم المساعدات الإنسانية واتفاق وقف إطلاق النار هو ما يريد الناخبون سماعه”.

وأضاف والز “أمامنا الآن 8 أشهر قبل الانتخابات الرئاسية، وعلينا البدء في استعادة هؤلاء الناخبين”.

وفي ولاية كارولاينا الشمالية، صوّت أكثر من 87 ألف ناخب رافض لبايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بعد حملة لمقاطعته بسبب الحرب على غزة.

ورأى ناشطون في كارولاينا الشمالية أن هذه النتيجة بمثابة تهديد قوي لجو بايدن بأن محاولاته لاستعادة الولاية ستفشل إذا لم يجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح عن الحزب الديمقراطي “إذا عاد دونالد ترمب إلى البيت الأبيض فسيكون التقدم الذي حققناه في خطر”

وأضاف “ترمب مصمم على تدمير ديمقراطيتنا وانتزاع الحريات الأساسية مثل قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها الخاصة بالرعاية الصحية وتمرير جولة أخرى من التخفيضات الضريبية للأثرياء”.

وتابع بايدن أن ترمب سيفعل أو يقول أي شي ليصل إلى السلطة.

ورد الرئيس الأمريكي السابق المرشح عن الحزب الجمهوري دونالد ترمب “الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) سيكون اليوم الأهم في تاريخ بلدنا، وسنفوز في الانتخابات لأنه ليس لدينا خيار آخر، وإذا خسرنا فلن تبقى لدينا دولة”.

وأضاف “ما يحصل على الحدود غير معقول، وملايين الأشخاص يغزون بلدنا، وهذا الغزو هو الأسوأ على الأرجح”.

وتابع الرئيس السابق “خلال السنوات الثلاث الماضية شاهدنا بلدنا يتلقى ضربة قوية، ولم نكن لنسمح لروسيا بمهاجمة أوكرانيا ولا بالهجوم على إسرائيل، ولم تكن إيران تملك المال لتعطيه إلى حماس وحزب الله”.

وأضاف ترمب “خلال ولايتي لم يكن هناك تضخم لكنه الآن يدمر الطبقة الوسطى في البلاد”.

وإذا سارت الانتخابات على الطريق الحالي فسنكون بصدد مباراة إعادة بين بايدن وترمب، لتكون أول انتخابات رئاسية متكررة في الولايات المتحدة منذ عام 1956.