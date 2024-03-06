برنامج الأغذية يحذر: “السودان على شفا أكبر أزمة جوع في العالم” والموافقة على دخول المساعدات عبر تشاد

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ نحو 11 شهرا قد تخلّف أكبر أزمة جوع في العالم في بلد يشهد أساسا أكبر أزمة نزوح على المستوى الدولي.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص “تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها”.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن إقليم دارفور شهد أكبر أزمة جوع في العالم قبل عشرين عاما، وقالت إن العالم “وحّد جهوده آنذاك لمواجهتها ولكن السودانيين منسيون اليوم”.

وأكدت مديرة برنامج الأغذية العالمي أنه ما لم يتوقف العنف فقد تخلّف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم، ووفق برنامج الأغذية فإن “أقل من 5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة” في الوقت الراهن.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور، بينما “يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مراكز الايواء عند الحدود سوء التغذية في مخيمات اللجوء بجنوب السودان، حيث يوجد نحو 600 ألف لاجئ”.

ويعاني نحو 18 مليون سوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأصبح نحو 5 ملايين منهم على شفا المجاعة، في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الانسانية الذين يساعدونهم صعوبات في التنقل ونقصا كبيرا في التمويل.

الموافقة على دخول المساعدات عبر تشاد

وفي السياق، وافقت الحكومة السودانية على إدخال المساعدات الإنسانية عبر تشاد، وأعلنت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان موافقة الحكومة على ذلك.

وكان السودان قد رفض في وقت سابق طلبا من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، ورفضت الحكومة بسبب ما قالت إنه “ثبوت استخدام الحدود التشادية في عمليات نقل الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع المتمردة”.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا، اليوم، أعلنت فيه إخطار الخارجية للأمم المتحدة بموافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلى الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة.

وقالت إن ذلك تم بعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن، إضافة إلى استخدام المسارات التي تم تحديدها لإيصال المساعدات.

وجددت الحكومة تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمناين نكويتا سلامي، في منشور بمنصة إكس، إنها أُبلغت اليوم بموافقة الحكومة السودانية على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من دولة تشاد عبر معبر تينا الحدودي.

وأشارت المسؤولة إلى أنها تقوم الآن بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف إعادة القوافل الإنسانية إلى السودان عبر تشاد.

من جانبه، وصف نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دارفور طوبي هارورد الخطوة بأنها تطور إيجابي للغاية، ونوه إلى أنه حال تنفيذها ستسمح للعاملين بالمجال الإنساني بالوصول بشكل قانوني وآمن إلى إقليم دارفور غربي السودان من اتجاهات متعددة.

وقال “في الواقع ليس هناك وقت نضيعه، إنها ضرورة إنسانية للوصول إلى جميع المجتمعات الأشد ضعفا في أسرع وقت ممكن بالسودان”.