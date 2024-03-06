غزة.. ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 20 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20 شهيدا، وحذرت من أن المجاعة في الشمال وصلت إلى مستويات قاتلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان اليوم، إن عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفع إلى 20 شهيدا في قطاع غزة ووصلت المجاعة في شمال غزة إلى مستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل وذوي الأمراض المزمنة.

وأعلن مساء الأربعاء عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 15عاما في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمال غزة نتيجة “سوء التغذية والجفاف”.

وكشف أن المجاعة تتعمق، محذرا من أنها ستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان، ويُسمح بالدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية.

واتهم القدرة الجيش الإسرائيلي بتعمّد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة، وطالب المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية وخاصة في شمالي القطاع.

وأصبح سكان القطاع وخاصة محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة جراء الحرب والقيود الإسرائيلية، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية.