كاتب إيطالي: الغرب في الرمق الأخير من الهيمنة

قال الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كارنيلوس إنه من الملامح المميزة للفكر السياسي الغربي “قدرته العجيبة على تبرير الفظائع التي يرتكبها، والتسامح مع تلك التي يقوم بها حلفاؤه”.

وأضاف كارنيلوس في مقال نشره بموقع “ميدل إيست آي” أن هذا ليس أمرا جديدا، وليس نتيجة ثانوية للحرب الباردة أو الفترة التي تلتها، ولكن يعود تاريخيا إلى آلاف السنين، على الأقل عندما واجه الإغريق القدامى الفرس.

وأشار إلى أن الأكاديمي الفلسطيني إدوارد سعيد لاحظ أن المجتمعات المعاصرة تميل إلى تعريف هويتها بالنظر إلى مجتمعات أخرى على أنها مغايرة وأدنى درجة.

وأضاف أن البنية السياسية التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعم هذه العقلية، مثل الطرح بأن الغرب يمثل “الديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية”، التي تروج لها إدارة باين بشكل متزايد، ويقبلها حلفاء واشنطن الأوروبيون الذين يبدون مرتبكين، ولا يمكنهم تطوير فكر مستقل يحقق مصالحهم الوطنية.

وطبقا للرواية الأمريكية، فإن روسيا وإيران والصين هي الديكتاتوريات الثلاث الرئيسية التي تهدد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يقدمه المنظرون الغربيون على أنه القانون الدولي، بينما حقيقته ببساطة هي “لأصدقائنا الحق في كل شيء، ولأعدائنا القانون”.

رواية بائسة

وأشار كارنيلوس إلى مقال للمؤرخ الأمريكي نيال فيرجسون، أحد أبرز المدافعين المعاصرين عن الإمبريالية الغربية، بعنوان “أوكرانيا تحتاج إلى مساندة الغرب الكاملة وكذلك إسرائيل”، لم يشر فيه بكلمة واحدة إلى أكثر من 30 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم جراء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطبقا لهذه الرواية “البائسة”، حسب كارنيلوس، يتم تقديم روسيا وحماس وحزب الله وإيران على أنهم أعداء الحضارة الغربية، وستكون الصين التالية، ولا تتحمل الديمقراطيات الغربية مسؤولية المعايير المزودجة التي تتعامل بها مع الصراعات الدولية.

ويلاحظ الكاتب أن فيرجسون “يعادل بين أوكرانيا وإسرائيل التي تحتل أراضي الفلسطينيين منذ عقود، ومن ثم فإن الصحيح هو مقارنتها مع روسيا”.

وطبقا لهذه النظرة الغربية، يُسمَح لإسرائيل بارتكاب المجازر في غزة للدفاع عن نفسها باعتبارها “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وذلك في مواجهة “ديكتاتوريات عربية إسلامية: حماس وحزب الله وإيران”.

هيمنة الغرب تتلاشى

وأضاف الكاتب أن “الهوس بالمخاطر الخارجية، سواء كانت حقيقية أم مختلقة، يمنع الديمقراطيات الغربية من مواجهة المخاطر الداخلية الحقيقية”.

وأشار إلى أن التركيز على فكرة الديمقراطيات مقابل الديكتاتوريات “هو سلاح إلهاء شامل يهدف إلى صرف الرأي العام في الغرب عن الانقسام الداخلي، وأزمة الديمقراطية التمثيلية، واتساع الفجوات الاجتماعية، وغيرها من المشكلات الأساسية الأخرى”.

وخلص الكاتب إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لا يمكن أن يقبلوا “أن قرونا من الهيمنة الغربية على العالم تتلاشى مع تغير ميزان القوى لصالح ما يُعرف بقوى الجنوب العالمية”، في إشارة إلى الصين والهند وغيرها من دول الجنوب.

وأضاف أن الغرب لا يقبل ترتيبات المشاركة في السلطة أو النظام المتعدد الأقطاب، ويبقى البديل الوحيد هو الرواية نفسها “إما أصدقاء وإما أعداء”.