لتغطية الديون وتكاليف الحرب.. إسرائيل تصدر سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار

أصدرت وزارة المالية الإسرائيلية أول سندات دولية مقومة بالدولار، منذ اندلاع الحرب على غزة، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، بالتزامن مع استمرار تراجع المداخيل المالية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ أن هذه السندات قُسمت على 3 شرائح: سندات بقيمة ملياري دولار تُستحق خلال خمس سنوات، وسندات بقيمة 3 مليارات دولار تُستحق خلال 10 سنوات، وسندات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار أيضا تُستحق خلال 30 عاما.

وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بحالة من الجمود بعد أن شن مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوما على جنوبي إسرائيل في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستدعت إسرائيل مئات الآلاف من قوات الاحتياط في واحدة من أكبر عملياتها للتعبئة العسكرية. وتم تسريح آلاف العمال الفلسطينيين، ولم يُسمح لهم بالعودة إلى العمل.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ركزت السلطات المالية الإسرائيلية على جمع الديون لتمويل الحرب من خلال السندات المحلية.

كما تزايدت ديون إسرائيل، وقفز حجم الديون التي جمعها المحاسب العام لوزارة المالية من 1.5 مليار إلى ملياري شيكل في الأسبوع الواحد قبل الحرب، حتى 3.5 إلى 4 مليارات شيكل أسبوعيا بعد الحرب.

وتتوقع وزارة المالية أن تجمع أكثر من 200 مليار شيكل (55.5 مليار دولار) لتغطية تكاليف الحرب.

وسبق للمحاسب العام الإسرائيلي تأكيد أن معظم الديون ستجمعها الدولة عبر السوق المحلية، لكن بلومبيرغ تقدّر أنه سيُجمَع أكثر من 10 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصدري العملات الأجنبية والعملة المحلية لحكومة إسرائيل من A1 إلى A2، كما خفضت تصنيفات إسرائيل غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية من A1 إلى A2، مع توقعات سلبية.