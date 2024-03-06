هذا ما يفعله جد “روح الروح” للتغلب على صدمة فقدان حفيدته ريم (فيديو)

رغم صموده اللافت في لحظات المصيبة، فإن الفلسطيني خالد النبهان صاحب المقولة الشهيرة “روح الروح” التي أطلقها على حفيدته الطفلة الشهيدة ريم، لم يستوعب حتى الآن مدى الصدمة التي تعرّض لها.

وتُعَد ريم (5 سنوات) واحدة من أشهر ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ انتشر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقطع فيديو على منصات التواصل، يوثق وداع الجد لحفيدته، وهو ما قوبل بتعاطف عالمي.

وأظهر الفيديو حينئذ لحظات صعبة عاشها الجد خلال وداع حفيدته التي وصفها بـ”روح الروح”، إذ احتضنها وجعلها بين ذراعيه، وحاول مداعبتها حتى بعد استشهادها أثناء وضعها في الكفن.

ورغم مرور أكثر من 3 أشهر على استشهاد ريم، يقول نبهان للجزيرة مباشر “كأن (روح الروح) على قيد الحياة، يعني أنا كنت بودّع روحي، كنت أشعر أنها قطعة مني”.

“كل شيء يمكن تجرُّعه إلا الفقد”

ويضيف “كانت في كل يوم في كل لحظات جزء مني وأنا جزء منها، ألاعبها، أداعبها، أجيب لها أشياء، ما كنت أتوقع في لحظة من اللحظات إني أفقدها”.

ومعبّرًا عن مرارة الصدمة، يقول “كل شيء نتجرّعه إلا الفقد، يعني ممكن يتجرع الإنسان كسر، جروح، هدم، لكن إنه يفقد إنسان غالي على قلبه ويعدّه مهجة قلبه وروح روحه، إنه يفقده فجأة في لحظة غدر، لحظة قصف، يعني يتعرض لها بدون سابق إنذار، بدون تحذير، بدون وجه حق”.

“كأنها على قيد الحياة”

ويستطرد “فأنا في هذه اللحظة لما فقدت ريم وطارق رحمة الله عليهم وعلى كل الشهداء، يعني كان في قلبي من المرارة والأسى وقساوة لحظة الفراق ما جعلني ما أتمالك نفسي غير إني أنا بتعامل معها كأنها على قيد الحياة، بقبّلها كأنها على قيد الحياة، مش قادر أستوعب مدى الصدمة التي تعرضت لها”.

وأصبح نبهان وحفيدته حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وقام البعض برسم لوحات فنية تُجسّد مشهد الوداع الشهير وقد دُوّن عليها عبارة “روح الروح”، كما ظهر بعدها في مقاطع فيديو وهو يتحدث عن احتفاظه بقرط حفيدته ذكرى إلى الأبد، وظهر كذلك وهو يواسي طفلة بُترت قدماها وأمًّا فقدت ابنيها جراء عدوان الاحتلال.