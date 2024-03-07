جمهور المباشر يتفاعل مع وصف الصين للوضع في غزة بأنه “عار على الحضارة” (فيديو)

تفاعل جمهور الجزيرة مباشر مع وصف الصين للوضع في غزة بأنه كارثة إنسانية وعار على الحضارة، واعتبروا الموقف الصيني وقوفًا بجانب القضية الفلسطينية.

ورأى متابعو الجزيرة مباشر أن التصريح يحسب للصين لوقوفها بجانب القضية الفلسطينية، وطالبوا المجتمع العربي والدولي بأن يعي مدى خطورة الوضع في غزة.

وذكّروا بأن الوضع وخاصة في شمال القطاع كارثي، وطالبوا بضرورة التحرك السريع والفعال حتى لا تبقى تلك مجرد مواقف دون جدوى.

وقال المتابعون إن جيش الاحتلال يواصل حربه المدمرة على قطاع غزة، التي خلّفت آلافًا من الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء.

وأشاروا إلى أن ذلك يعد كارثة إنسانية غير مسبوقة وسط الدمار الهائل في البنية التحتية، وقالوا إن جيش الاحتلال لا يستمع إلى أي صوت ولا ينفذ أي قرارات تصدر ولا يحترم القوانين الدولية.

ودعا المتابعون إلى ضرورة اتخاذ موقف فعلي ضد الجيش الإسرائيلي لوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وكان وزير الخارجية الصيني (وانغ يي) قد وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها “وصمة عار على الحضارة”، مكررا دعوات بلاده إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأكد الوزير دعم بلاده لعضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وطالب بوقف الحرب، وقال إنه لا يمكن تقبل ذريعة إسرائيل لقتل المدنيين في غزة بحجة الدفاع عن النفس.