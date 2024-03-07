سرايا القدس تدمر آليات إسرائيلية في حي الزيتون بالعبوات والقذائف (فيديو)

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع فيديو يعرض مشاهد من استهداف وتدمير آليات إسرائيلية في حي الزيتون بالعبوات وقذائف “آر بي جي”.

وقالت سرايا القدس “بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك في حي الزيتون، أكدوا تنفيذهم عددا من المهام، منها قصف تجمع لجنود العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون”.

كمين هندسي

وأضاف بيان سرايا القدس “نفذ مجاهدونا كمينا هندسيا برتل من الآليات العسكرية الصهيونية المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى”.

وبيّنت مشاهد الفيديو، حقلا من الألغام في خط سير آليات العدو، حيث ظهر شبان يقومون بتجهيز عبوات ناسفة ولفها ودفنها داخل حفر كبيرة أقاموها على عجل وصورة تبين مرور آليات عسكرية ثم سماع صوت انفجار.

كما أظهر مقطع الفيديو، شبانا يخرجون فوهة قذيفة من خلال فتحات في منازل مدمرة ويطلقون نيران القذائف على عربات عسكرية إسرائيلية.

تفجير حقل من الألغام

وبيّن مقطع الفيديو، لحظة تفجير حقل من الألغام في آليات إسرائيلية، وشوهدت أعمدة من الدخان الأبيض تنبعث منها مع سماع صوت الانفجارات وعلق شخص على ذلك وقال “بقايا من أجزاء الدبابات بعد تفجير حقل الألغام”.

وأظهرت الصور آثار التفجير، ومنها حطام عربات وقطعًا معدنية كبيرة وقبعات للجنود ونياشين عسكرية وقفازات وملابس عسكرية.

وتخوض المقاومة الفلسطينية بكافة توجهاتها معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في غزة، وتستهدف آلياته وأفراده وتحقق وسطهم إصابات شديدة.

وتُعَدُّ سرايا القدس ثاني أكبر الفصائل المقاومة في غزة بعد كتائب القسام، كما تأتي في المرتبة الثانية بين الفصائل الفلسطينية بامتلاكها الصواريخ القادرة على استهداف العمق الإسرائيلي.