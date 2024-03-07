غزة.. الاحتلال يستهدف مجددا فلسطينيين ينتظرون المساعدات قرب دوار النابلسي

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 18 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كانوا ينتظرون المساعدات قرب دوار النابلسي في مدينة غزة، أمس الأربعاء.

وكانت منطقة داور النابلسي قد شهدت الأسبوع الماضي مجزرة استشهد فيها 116 فلسطينيا عندما فتحت قوات الاحتلال النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على مواد غذائية من شاحنات المساعدات.

ومن جانبه حذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمس ماكغولدريك، من تفاقم أزمة الغذاء والأوضاع الصحية في قطاع غزة، وأوضح أن الوضع في شمال غزة، وظروف النظافة والصحة ونقص الغذاء كل ذلك يؤثر على الشريحة الأكثر ضعفا في المنطقة.

وذكر أنه تابع حالات الوفاة بسبب الجوع في غزة من مصادر وتقارير مختلفة، مشيرا إلى وفاة رضيع عمره 14 يوما بسبب الجوع.

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، باستشهاد فتى يبلغ من العمر 15 عاما في مجمع الشفاء الطبي، ومسن يبلغ من العمر 72 عاما في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف، مما يرفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 20 في القطاع.

وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن عشرات آخرين يفارقون الحياة بصمت نتيجة المجاعة دون أن يصلوا إلى المستشفيات.