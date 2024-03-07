قيادي بحماس: هذه شروط الحركة الثلاثة للموافقة على وقف إطلاق النار (فيديو)

قال سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخارج، إن الحركة أكدت ضرورة توافر ثلاثة شروط لقبول أي وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أبو زهري في لقاء مع الجزيرة مباشر، مساء أمس الأربعاء، أن هذه الشروط تتحدد في “وقف العدوان على كامل تراب قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال، وعودة النازحين إلى بيوتهم”.

وتابع قائلا إن الاحتلال “يتهرب من أي التزامات”، وإن حركة حماس “لم تدفع بأي أمور تعجيزية، ومطلبنا هو تحقيق الأمن لشعبنا من خلال وقف المجزرة”.

قيادي بحــمـ ــاس: هذه شروط الحركة الثلاثة للموافقة على وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر | #فلسطين pic.twitter.com/aFjqyPjPZ6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2024

وقال إن الموقف الإسرائيلي واضح وهو الحصول على الأسرى بثمن بخس ثم يستمر في حرب الإبادة.

وردًّا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال أبو زهري، إن الأمر يتعلق بـ”حرب نفسية”، مضيفا أنه لا يمكن التعامل مع أي اتفاق لا يضمن الشروط الثلاثة.

وأضاف أن حماس “مع أي اتفاق لوقف إطلاق النار طالما أنه لا يخضع لأي اشتراطات أخرى”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال في تصريحات سابقة إن “الحرب في غزة لن تنتهي من دون القضاء على حماس وإن الحركة لن تحكم القطاع مجددا”.

وقال إن القتال مستمر في خان يونس بكل قوة وإن جيش الاحتلال “يخوض المعارك برا وجوا، وجنودنا موجودون في الساحة”.

وشجب القيادي بحركة حماس موقف الإدارة الأمريكية ورئيسها بايدن مما يقع في غزة واعتبرهما “شريكان شراكة كاملة مع الاحتلال الصهيوني في حرب الإبادة بقطاع غزة”.

وأضاف “نقول لبايدن وإدارته: توقفوا عن تزويد الاحتلال بالأسلحة وعن رفع أيديكم بالفيتو في وجه العالم كله”، مشددا على أن إنزال المساعدات الإغاثية “لن يجمل صورة الإدارة الأمريكية الملطخة بدماء شعبنا”.