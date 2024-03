مقتل 3 من طاقم سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن والبحرية الهندية تتدخل (فيديو)

لقي ثلاثة من أفراد طاقم سفينة، حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة في هجوم صاروخي قبالة اليمن أمس الأربعاء، بحسب ما قالت الجهات المالكة والمشغلة لناقلة البضائع السائبة الجافة (ترو كونفيدنس) اليوم الخميس.

وأكدت مانيلا أن فلبينيين من بين ثلاثة من أفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم جراء الهجوم وأكدت وزارة العمال في الفلبين “مقتل اثنين من البحارة ” في أحدث هجوم من قبل الحوثيين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأصاب صاروخ أُطلق من اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن الأربعاء، ما أدى الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد طاقمها، وفق ما أكدت الولايات المتحدة التي توعّدت بـ”محاسبة المتمردين على هذا الهجوم”.

ويرجّح بأن القتلى الثلاثة هم أول ضحايا جراء سلسلة الهجمات البحرية التي ينفّذها الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي السياق نشرت البحرية الهندية صباح اليوم الخميس مقطع فيديو، قالت إنه لعمية إنقاذ طاقم سفينة ترفع علم باربادوس تعرضت لهجوم بخليج عدن أمس أدى لحريق أصاب بعض طاقمها.

وقالت البحرية الهندية “استجابة البحرية الهندية السريعة لحادث بحري في خليج عدن، تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة بضائع تحمل علم بربادوس”.

وأضافت البحرية في تعليق مرفق مع الفيديو “بعد سقوط طائرة بدون طيار/صاروخ على السفينة، على بعد نحو 54 ميلًا بحريًا جنوب غرب خليج عدن، مما أدى إلى إصابة الطاقم بإصابات خطيرة، وأجبرهم على ترك السفينة”.

وشرحت البحرية في تعليق مرفق مع الفيديو “وصلنا إلى الموقع وتم إنقاذ 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات الهليكوبتر والقوارب المتكاملة، وتقديم المساعدة الطبية الطارئة للطاقم المصاب وتم بعد ذلك إجلاء الطاقم إلى جيبوتي”.

#IndianNavy's swift response to Maritime Incident in #GulfofAden.

Barbados Flagged Bulk Carrier MV #TrueConfidence reported on fire after a drone/missile hit on #06Mar, approx 54 nm South West of Aden, resulting in critical injuries to crew, forcing them to abandon ship.… pic.twitter.com/FZQRBeGcKp

— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 7, 2024