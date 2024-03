وسط “أكبر أزمة جوع في العالم”.. مجلس الأمن يدرس الدعوة إلى هدنة في السودان قبل رمضان

يدرس مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان- قبل شهر رمضان- في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وذكرت رويترز أن المجلس المؤلف من 15 عضوا، يتفاوض على مشروع قرار صاغته بريطانيا وقال دبلوماسيون إنه قد يُطرح للتصويت يوم غد الجمعة.

ويدعو مشروع القرار “جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وتتهم الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب، وتقول إن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، في حين نزح نحو 8 ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين أمس الأربعاء “المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة”.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع والمليشيا المتحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة، في يناير/كانون الثاني.

Hunger in #Sudan risks becoming more lethal than the fighting itself as the humanitarian crisis spreads to surrounding countries.

Without action, the future of the region is at stake. pic.twitter.com/Idl7kJCyBc

— Cindy McCain (@WFPChief) March 6, 2024