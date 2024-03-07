وول ستريت جورنال تكشف عن أسباب عدم التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس

أعلنت حركة “حماس” أن وفدها غادر القاهرة، الخميس، وذلك “للتشاور مع قيادة الحركة، مع استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان، وعودة النازحين، وإدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا الفلسطيني”.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها، الخميس، أن المسؤولين العرب والأمريكيين كانوا يعتقدون في إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس لمدة 6 أسابيع قبل بداية شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين أنه ربما يعود أعضاء من الحركة للقاهرة يوم الأحد المقبل، لإجراء المزيد من المشاورات.

“اليد العليا”

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك نقاطًا شائكة لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها بين الطرفين، إذ تطالب إسرائيل بمعرفة عدد الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة بحوزة “حماس”.

كما رفضت إسرائيل طلب “حماس” السماح للنازحين من شمال غزة بالعودة إلى منازلهم دون قيود، وتطالب “حماس” بالسماح للعائلات الفلسطينية بأكملها بالعودة إلى ديارها في شمال قطاع غزة، فيما ترفض إسرائيل السماح للرجال في سن القتال بالتحرك بحرية.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مسؤولين مصريين، لم تذكر أسماءهم، قولهم إن يحيى السنوار، قائد “حماس” في قطاع غزة، يعتقد أن لديه “اليد العليا في الصراع الدائر حاليًا في غزة، بالإشارة إلى الانقسام السياسي الداخلي في إسرائيل، والتصدع في قدرة نتنياهو على الإمساك بزمام السلطة، والضغط الأمريكي المتصاعد على إسرائيل للحد من معاناة سكان غزة”.

ضغط أمريكي

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه ضغوطًا من الناخبين للحد من المعاناة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

ومن ثم، ألقت إدارة بايدن بثقلها وراء المباحثات التي جرت في القاهرة، حسبما ذكرت الصحيفة، أملًا في التوصل إلى هدنة لمدة 6 أسابيع تتيح نقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأجبر القصف الإسرائيلي المتواصل نحو مليون ونصف المليون من سكان قطاع غزة على النزوح إلى رفح جنوب القطاع، حيث يعيشون في مخيمات الإيواء في ظروف بالغة القسوة، ويعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف مصاب، علاوة على خسائر هائلة في البنية التحتية في القطاع.