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إصابة خطرة لنجل عبد الفتاح البرهان بحادث في تركيا (فيديو)

القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (غيتي)
8/3/2024-|آخر تحديث: 9/3/202401:22 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

أصيب نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بجروح خطرة في حادث سير في تركيا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “دوغان” أن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة، الخميس، وسقط أرضًا على بعد أمتار عن دراجته النارية.

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، فيما لا تزال حياته في خطر.

ووقع الحادث في ساعات المساء في شارع كيراز بمنطقة كيزيلجاسار.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فقد تم اعتقال سائق المركبة التي اصطدمت بالبرهان.

 

المصدر : الفرنسية