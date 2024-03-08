إصابة خطرة لنجل عبد الفتاح البرهان بحادث في تركيا (فيديو)

أصيب نجل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بجروح خطرة في حادث سير في تركيا، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء “دوغان” أن محمد عبد الفتاح البرهان كان يقود دراجته النارية في العاصمة التركية أنقرة عندما اصطدم بمركبة، الخميس، وسقط أرضًا على بعد أمتار عن دراجته النارية.

وأضافت أنه تم نقله إلى المستشفى حيث أدخل إلى قسم العناية المركزة، فيما لا تزال حياته في خطر.

الصور الاولى من مكان تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان لحادث سير بينما كان يقود دراجة نارية في العاصمة التركية انقرة https://t.co/NkqPIuGU5k pic.twitter.com/9zgzMuARIw — Salah (@MrSalah05) March 7, 2024

ووقع الحادث في ساعات المساء في شارع كيراز بمنطقة كيزيلجاسار.

ووفقًا لوسائل إعلام تركية، فقد تم اعتقال سائق المركبة التي اصطدمت بالبرهان.