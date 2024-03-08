إصابة 4 جنود إسرائيليين بهجوم مزدوج قرب مستوطنة حومش (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بهجوم استهدف حاجزا عسكريا قرب بلدة سبسطية بين نابلس وجنين شمالي الضفة.

وقالت هيئة البث: “أطلق مسلحان النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار”.

وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردتهما (لمطلقي النار) أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة”.

وأردفت: “تشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن “عملية حومش خطيرة جدا والأجهزة الأمنية تبحث عن المنفذين”.

وتابعت القناة أن “عملية مزدوجة” شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير “عبوة ناسفة” لحظة تجمع الجنود، خلفت 4 جرحى، إصابتان منهم بحالة خطيرة.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.