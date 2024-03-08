إصابة 4 جنود إسرائيليين بهجوم مزدوج قرب مستوطنة حومش (فيديو)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة 4 جنود من جيش الاحتلال بهجوم استهدف حاجزا عسكريا قرب بلدة سبسطية بين نابلس وجنين شمالي الضفة.
وقالت هيئة البث: “أطلق مسلحان النار على نقطة عسكرية في حوميش ولاذا بالفرار”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
جدعون ليفي: أشعر بصدمة وتقزز مما كشفه تحقيق صحيفة هآرتس (فيديو)
حرب باردة وهجوم نووي.. من هو “الناجي المعيّن” الذي اختير ليقود أمريكا إذا حدثت كارثة أثناء خطاب بايدن؟
الرئيس الكولومبي يرد على دبلوماسية أمريكية اتهمته بتجاوز الحدود مع إسرائيل
وأضافت الهيئة الرسمية أنه “أثناء مطاردتهما (لمطلقي النار) أصيب اثنان بانفجار عبوة ناسفة”.
وأردفت: “تشير المعلومات الأولية إلى أن مسلحين أطلقا نحو 30 رصاصة على النقطة العسكرية ورد الجنود بإطلاق النار”.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن “عملية حومش خطيرة جدا والأجهزة الأمنية تبحث عن المنفذين”.
وتابعت القناة أن “عملية مزدوجة” شملت إطلاق نار على موقع عسكري إسرائيلي وتفجير “عبوة ناسفة” لحظة تجمع الجنود، خلفت 4 جرحى، إصابتان منهم بحالة خطيرة.
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن عملية حومش تم التخطيط لها مسبقا حيث استدرج الجنود إلى موقع زرعت فيه عبوة ناسفة.
تغطية صحفية: مشاهد من عــــملية "حومش" قرب بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، حيث أصيب 3 جنود إســـرائيليين بانفجار عبـــوة ناسفة. pic.twitter.com/OXOv0VLV0m
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 8, 2024