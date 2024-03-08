استشهد شقيقه وأمه مفقودة.. انتشال رضيع من تحت الأنقاض بعد تدمير منزل عائلته (فيديو)

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ154 الذي تسبب حتى الآن في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، تستمر معاناة الفلسطينيين هناك.

الجزيرة مباشر وصلت إلى أحد مستشفيات القطاع ورصدت حالة لرضيع تم انتشاله من تحت ركام وأنقاض منزل عائلة العطار الذي استهدفه جيش الاحتلال بشكل مباشر، لينجو الطفل ذو الأشهر الستة رفقة أبيه المصاب، في حين استشهد أخوه الأكبر، واختفت أمه وأخواته بعد القصف.

"أمه وإخواته مش لاقيينهم".. فلسطينيون ينتشلون رضيعًا من تحت الأنقاض بعد استهداف الاحتلال منزلهم#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/fZPS8FrbJm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

وتدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية جيشها في هذه الحرب الطاحنة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستهدفت البشر والحجر، إذ يعاني قطاع غزة ما يوصف بأنه إبادة جماعية فضلا عن تدمير هائل في البنى التحتية في عموم القطاع، إضافة إلى مجاعة كارثية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على إدخال أي نوع من المساعدات الغذائية أو الدوائية.