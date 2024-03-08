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استشهد شقيقه وأمه مفقودة.. انتشال رضيع من تحت الأنقاض بعد تدمير منزل عائلته (فيديو)

8/3/2024

مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ154 الذي تسبب حتى الآن في استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، تستمر معاناة الفلسطينيين هناك.

الجزيرة مباشر وصلت إلى أحد مستشفيات القطاع ورصدت حالة لرضيع تم انتشاله من تحت ركام وأنقاض منزل عائلة العطار الذي استهدفه جيش الاحتلال بشكل مباشر، لينجو الطفل ذو الأشهر الستة رفقة أبيه المصاب، في حين استشهد أخوه الأكبر، واختفت أمه وأخواته بعد القصف.

وتدعم الحكومة الإسرائيلية الحالية التي وصفت بأنها الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية جيشها في هذه الحرب الطاحنة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي واستهدفت البشر والحجر، إذ يعاني قطاع غزة ما يوصف بأنه إبادة جماعية فضلا عن تدمير هائل في البنى التحتية في عموم القطاع، إضافة إلى مجاعة كارثية بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على إدخال أي نوع من المساعدات الغذائية أو الدوائية.

سكان غزة معرضون بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء
سكان غزة معرضون بشدة لخطر المجاعة إذا لم يتم ضمان الوصول المستمر للغذاء (رويترز)
المصدر : الجزيرة مباشر