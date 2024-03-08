القسام تقنص ضابطا إسرائيليا شمالي غزة (فيديو)

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لقنص ضابط إسرائيلي أمس الخميس، شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد عددا من جنود جيش الاحتلال أثناء سيرهم بأحد الأحراش، وقد باغتهم رصاص قناصة المقاومة، فوقع أحدهم على الأرض فور إصابته.

ومن جانبها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه منذ بداية الحرب على غزة، قُتل عشرات القادة العسكريين من النظاميين والاحتياط، بينهم 4 قادة ألوية برتبة عميد و6 ضباط برتبة مقدم و39 قائد فصيلة و13 قائد سرية و7 قادة آخرين.

وارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية العدوان البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين من قوات جيش الاحتلال إلى 3053 ضابطا وجنديا، بينهم 1467 منذ بداية الهجوم البري، وفق بيانات جيش الاحتلال.