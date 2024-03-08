الكشف عن تفاصيل إنشاء الولايات المتحدة ميناء في غزة لاستقبال المساعدات

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إبلاغ “الكونغرس” أنه أمر الجيش بإنشاء ميناء في غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرًا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة “رويترز” إن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في قطاع غزة، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ.

وأضاف “نحن لا ننتظر الإسرائيليين. هذه لحظة (لإظهار) القيادة الأمريكية”، وسط إحباط متزايد في البيت الأبيض بسبب امتناع إسرائيل عن السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع.

ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون كيفية عمل الميناء في غياب عسكريين أمريكيين على الأرض في غزة، غير أنهم أشاروا ضمنًا إلى أن “شركاء وحلفاء”، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة، سيشاركون في تنفيذ المشروع.

وأوضح مسؤولون أمريكيون أن تنفيذ هذا المشروع الكبير “سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ”، وسيشمل ممرًا بحريًا لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الضغط السياسي الحاد الذي يتعرض له بايدن بسبب دعمه الثابت لإسرائيل، رغم ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية التي يعيشها أهل القطاع جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

رصيف مؤقت

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الخميس، أن بايدن سيأمر الجيش الأمريكي ببناء رصيف عائم في غزة، في إطار ما يصفه البيت الأبيض “بمهمة طارئة”، للسماح بتسليم حمولة مئات من الشاحنات، التي تحمل مساعدات إضافية، عبر البحر إلى سكان قطاع غزة الذين هم على حافة المجاعة.

وأضافت الصحيفة أنه بناء على الوصف الذي قدمه البيت الأبيض والمسؤولون العسكريون الأمريكيون، فإن السفن الأمريكية سوف تقوم ببناء الميناء المؤقت، وبعدها سيتم نقله بالقرب من الشاطئ، وربطه بجسر مؤقت.

تنسيق مع إسرائيل

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن إسرائيل ترحب بالخطة الأمريكية لبناء “ميناء مؤقت” على ساحل غزة لتوصيل مساعدات إنسانية عن طريق البحر، وستنسق بشأن تطوير المشروع مع الولايات المتحدة.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين أن خطوة إنشاء الميناء المؤقت لإدخال المساعدات لغزة تم تنسيقها مع إسرائيل.

وتشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف مصاب، علاوة على خسائر هائلة في البنية التحتية في القطاع.