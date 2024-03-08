اللواء واصف عريقات: تصريحات نتنياهو بشأن رفح تعبير عن فشله (فيديو)

قال الخبير العسكري، اللواء واصف عريقات، إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتكررة بشأن اجتياح رفح بريا، تعبير عن فشله في الوصول إلى أي من الأهداف التي أعلن عنها مع بداية الحرب على قطاع غزة.

وأضاف عريقات في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أمس الخميس “نتنياهو تحدث مرارا عن خطة للاجتياح البري لرفح، فيما أكد رئيس أركان جيش الاحتلال من جانبه أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، وبالتالي نحن أمام ارتباك وتناقض لدى دولة الاحتلال بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، ولكن في تقديري ما زلت أرى أن نتنياهو لا يزال مصرا على ارتكاب هذه الجريمة”.

وتابع “نتنياهو يرفع سقف التهديد في رفح، في محاولة منه للضغط على المقاومة بالإضافة لحرب التجويع التي يشنها على المدنيين هناك، لكني أعتقد أن المقاومة قادرة على التصدي لقوات الاحتلال إذا ما أقدمت بالفعل على دخول رفح، وخير دليل على ذلك تزايد حالات الصدمة النفسية لدى العديد من الجنود الإسرائيليين تحت وطأة المعارك واشتداد القتال”.

وبعد مرور قرابة 5 أشهر على العدوان، فإن الاحتلال لم ينجز مهمته في الشمال، إذ لا تزال المقاومة فاعلة هناك، بل استعادت وجودها المدني، ولا تزال كتائبها توقع خسائر فادحة بالاحتلال الذي يعترف بأنه لم ينجز المهمة بعد.

ولذلك، يرى مراقبون أن توسيع العدوان ليشمل رفح سيرهق جيش الاحتلال الذي اضطر إلى سحب بعض ألويته من غزة، في حين يواجه استنزافا على طول الجبهة الشمالية مع حزب الله، كما أن فسحة الوقت أمامه تضيق، مع استمرار مجازره في إثارة الرأي العام العالمي وتزايد حرج داعميه. ويهدد اجتياح رفح كذلك باتساع رقعة الحرب إقليميا، وهو ما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجنبّه.