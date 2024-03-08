بايدن: هذا ما سأفعله من أجل إيصال المساعدات إلى غزة (شاهد)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد مساء أمس الخميس، أنه سيوجه الجيش الأمريكي ببناء رصيف بحري مؤقت في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وقال بايدن “سأوجه الليلة الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة”.

President Biden announces ‘emergency mission’ to build pier off Gaza coast to deliver aid. pic.twitter.com/XXTXLWIcob — MSNBC (@MSNBC) March 8, 2024

ووجه بايدن رسالة حادة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراض سياسية.

وقال بايدن “للقيادة الإسرائيلية أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمرا ثانويا أو ورقة مساومة. حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون أولوية”.

وتابع “وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين”.

ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة من أعضاء حزبه الديمقراطي بشأن دعمه للحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بايدن “أعمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يستمر لستة أسابيع”، مكررا الموقف الأمريكي بهذا الشأن، لكنه استخدم عبارة “وقف إطلاق النار” التي كانت إدارته تتجنبها.

وتؤكد منظمات إغاثة أن المساعدات التي تدخل الى قطاع غزة شحيحة جدا. وتخضع قوافل المساعدات التي تدخل برا لموافقة مسبقة من إسرائيل.

وبعد خمسة أشهر من الحرب ومن الحصار المشدّد على قطاع غزة، أصبحت الغالبية العظمى من سكان القطاع الفلسطيني البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة معرضة للمجاعة، وفق الأمم المتحدة.