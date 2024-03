بايدن: هذا ما سأفعله من أجل إيصال المساعدات إلى غزة (شاهد)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد مساء أمس الخميس، أنه سيوجه الجيش الأمريكي ببناء رصيف بحري مؤقت في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وقال بايدن “سأوجه الليلة الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال شحنات كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة”.

President Biden announces ‘emergency mission’ to build pier off Gaza coast to deliver aid. pic.twitter.com/XXTXLWIcob

— MSNBC (@MSNBC) March 8, 2024