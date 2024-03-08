جيروزاليم بوست: مكتب نتنياهو عرّض غانتس لملاحقة محتملة في بريطانيا

قالت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، إن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عرّض الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس لملاحقة واعتقال محتملين في بريطانيا.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح وفد غانتس صفة الوفد الرسمي، مما يعني إمكانية تعرضه لتهم جنائية محتملة والاعتقال في الخارج.

وأضافت أن بريطانيا هي التي تواصلت مع السفارة الإسرائيلية لإتمام العمليات الإدارية اللازمة.

وأوضحت الصحيفة أنه على خلفية الاحتجاجات المتزايدة المؤيدة للفلسطينيين في أوربا، خشيت بريطانيا من الوضع غير الرسمي للزيارة، وسعت إلى منح وفد غانتس وضعًا رسميًّا، مما يعني حصول الأخير على حصانة خاصة من الدعاوى القضائية ومذكرات الاعتقال المرتبطة بالحملة الدولية المستمرة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووفقا لتقارير أعدتها القناة 12 الإسرائيلية، اعتقد البريطانيون أن إسرائيل ترغب في توفير الأمن للوزير غانتس أثناء زيارته للخارج، لكنهم لم يكونوا على علم بتفاصيل “اللعبة السياسية الداخلية” التي تجمع بين نتنياهو وغانتس.

وحسب التقارير نفسها، فإن البريطانيين ونظرًا لعدم رغبتهم في المخاطرة، توجهوا إلى السفارة البريطانية في إسرائيل لاستكمال جميع الإجراءات الإدارية الضرورية للزيارة.

وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن وجود خلافات بين نتنياهو وغانتس، وأن هذا الخلاف انتقل من العاصمة الأمريكية واشنطن إلى العاصمة البريطانية لندن.

ووسط الخلافات الحادة بين الرجلين التي خرجت إلى العلن، كشف تقرير القناة 12 أن نتنياهو غاضب من رحلة غانتس التي قام بها دون موافقة مسبقة منه.