“حان الوقت لإسكات البنادق”.. غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال رمضان في السودان (فيديو)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، ورفع صوت السلام، وقال إن “الوقت قد حان لإسكات البنادق ورفع الصوت من أجل السلام”.

وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، طرفي الحرب في السودان على الموافقة على وقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان، وهي خطوة يبحثها مجلس الأمن أيضا.

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي “هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني”.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة “هناك الآن خطر جدي من أن الصراع يمكن أن يشعل عدم استقرار له أبعاد مأساوية على المنطقة، من الساحل إلى القرن الإفريقي والبحر الأحمر”.

ويجري مجلس الأمن مفاوضات على مشروع قرار صاغته بريطانيا يدعو أيضا إلى هدنة خلال شهر رمضان في الحرب المستمرة منذ نحو عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقال نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي، إنه يأمل طرح مسودة النص للتصويت اليوم الجمعة.

ويحتاج القرار إلى تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب أمريكا أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 25 مليون شخص (أي نحو نصف سكان السودان) بحاجة إلى مساعدات، كما فرّ نحو ثمانية ملايين شخص من منازلهم وبدأ الجوع ينتشر.

In just a few days, the holy month of Ramadan will begin.

Today, during a Security Council meeting on Sudan, I made an appeal to all actors involved in the conflict to honour a Ramadan cessation of hostilities.

It is time to silence the guns and raise the volume for peace.

— António Guterres (@antonioguterres) March 7, 2024