حرب باردة وهجوم نووي.. من هو “الناجي المعيّن” الذي اختير ليقود أمريكا إذا حدثت كارثة أثناء خطاب بايدن؟

اختار البيت الأبيض وزير التعليم في الإدارة الأمريكية ميغيل كاردونا، ليكون “الناجي المعيّن” خلال إلقاء الرئيس جو بايدن خطاب حال الاتحاد.

وهذه المهمة التي أوكلها البيت الأبيض لكاردونا تعني أنه سيكون الشخص الذي يتولى قيادة البلاد إذا قضى هجوم على الرئيس والحكومة الأمريكية بأكملها خلال إلقاء الخطاب في مبنى الكابيتول.

In my career, I’ve been told I’m too young, and I’m too old.

But I’ve seen what endures.

The very idea of America that we are all created equal. We’ve never fully lived up to that idea, but we’ve never fully walked away from it either.

And I won’t walk away from it now. pic.twitter.com/583zZuBe65

— President Biden (@POTUS) March 8, 2024