قال الخبير بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية، خالد الترعاني، إن حديث الرئيس بايدن عن إنشاء ميناء في غزة، لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرًا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، هو تعبير واضح عن قلق إدارته من تأثير الحرب في غزة في نتائج الانتخابات الرئاسية المرتقبة هذا العام بالولايات المتحدة.

وأضاف الترعاني في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أمس الخميس، “هذا الميناء الذي تم الحديث عنه سيكون بمثابة رصيف بحري مؤقت ترسو عليه سفن المساعدات، بحيث يقام إلى جواره جسر لعبور الشحنات إلى داخل القطاع”.

وتابع “من الواضح الآن أن ثمة خلافا بين واشنطن وتل أبيب حول طرق التعامل مع الوضع في فلسطين، وهناك غياب واضح للدبلوماسية بين كل من بايدن ونتنياهو، نظرا لأن الأخير يعتقد أن اليوم الذي ستنتهي فيه الحرب سيكون اليوم الذي يشهد نهاية حياته السياسية”.

خبير بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية يكشف حقيقة التصريحات الأمريكية بشأن إنشاء ميناء في #غزة لاستقبال المساعدات#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/ETab1w0w2I — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

وأوضح الترعاني أن الرئيس بايدن أصبح مقتنعا بشكل أو بآخر، بأن ولاية ثانية له في البيت الأبيض مرهونة بطريقة تعاطيه مع الحرب في القطاع، ومن ثم يسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر تلك الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وكانت احتجاجات متفرقة قد خرجت في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب حالة الاتحاد لبايدن، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتشنّ إسرائيل حربًا مدمّرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 70 ألف مصاب، علاوة على خسائر هائلة في البنية التحتية في القطاع.