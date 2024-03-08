رسائل من جمهور الجزيرة مباشر للنساء في غزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (فيديو)

تضامن مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر مع المرأة الفلسطينية وخاصة نساء قطاع اللواتي فقدن الأولاد والأزواج وقدمن 9 آلاف شهيدة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وثمّن المشاركون، تضحيات المرأة في غزة، وقالوا إن النساء في غزة قدمن أعظم التضحيات وتحمّلن من الصعاب ما لا يمكن لغيرهن من نساء العالم تحمّله.

وأكد مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن المرأة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة قدمت أروع الأمثلة في الصمود والثبات.

وقالوا إنها حملت على عاتقها تربية أجيال من الشباب الصامدين والثابتين، مشيرين إلى أن الاحتلال يتعمد استهداف نساء غزة باعتبارهن مصانع الرجال.

واستنكر مشاركون ما وصفوه بـ”تشدق” العالم وخاصة دول الغرب برعاية حقوق المرأة والدفاع عنها في حين ترتكب الإبادة بحق نساء فلسطين ولا يحرك أحد ساكنا.

وشددوا على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من جرائم الاحتلال المتمثلة في الاستهداف والقتل الممنهج والاعتقال والتعذيب والتجويع والترحيل والتهجير.