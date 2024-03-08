قيادي بحماس: المقترح الأمريكي بإنشاء ميناء بحري في غزة يثير تساؤلات كثيرة (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد نزال إن المقترح الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من طرف واحد لإنشاء ميناء بحري في قطاع غزة لا يزال غامضا ويثير الكثير من التساؤلات.

وأضاف نزال في لقاء مع الجزيرة مباشر، أمس الخميس، أن حماس ترحب بوجود ميناء بحري لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة سبق أن “تقدمت بطلب تشييد ميناء بحري من وإلى قطاع غزة حتى نتلافى المشكلات التي واجهتنا على المعابر، وكان هذا الطلب يرفض دائما”.

وتابع قائلا إن طرح الإدارة الأمريكية لبناء الميناء البحري في هذا الوقت بالذات يحتاج إلى الكثير من التفاصيل حول مهمات الميناء وإدارته وموقف الاحتلال منه.

"تساؤلات كثيرة".. القيادي في حـ.ـماس محمد نزال تعليقا على إنشاء ميناء بحري في قطاع #غزة الذي تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/Ku4TSumLlb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

وكشف نزال أن المقترح الأمريكي لبناء الميناء يحمل تناقضات “غير مفهومة ولا مبررة ولا مفسرة”.

وقال “هم يقولون إنهم سيشيّدون ميناءً جديدا في غزة لإيصال المساعدات للفلسطينيين في القطاع، في الوقت الذي يمدون فيه إسرائيل بالسلاح والغطاء العسكري والأمني والاستخباري؛ مما يعني مواصلة العدوان على سكان القطاع وقتلهم وتشريدهم”.

"الإدارة الأمريكية تنحاز للكيان الصهيوني وموقفها يحمل تناقضات كبيرة".. القيادي في حماس محمد نزال تعليقا على موقف أمريكا من المفاوضات غير المباشرة بين حـ.ـمـ.ـاس وإسرائيل#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/dc2ynZILH2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

وتعليقا على موقف إدارة الرئيس بايدن من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، أوضح القيادي في الحركة أن الإدارة الأمريكية تقف دائما “موقفا منحازا وداعما للكيان الصهيوني”.

وقال “هم يريدون تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لوقف الحرب لمدة 6 أسابيع لكنهم لا يريدون إلزام جيش الاحتلال بوقف الحرب كاملة ولا مغادرة القطاع ولو تدريجيا ولا حتى السماح لسكان القطاع النازحين بالعودة لبيوتهم”.

وخلص القيادي في حركة حماس إلى أن المواقف الأمريكية الأخيرة بشأن قطاع غزة لا يمكن فهمها إلا في سياق استمرار الحرب والدعم المطلق لإسرائيل.

وقال “أمام هذه الوضع العام ليس أمام المقاومة إلا أن تدافع عن أهلها، ونتنياهو يريد استمرار الحرب كي يبقى في منصبه”، مشددا على أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف العدوان، لكن نتنياهو لا يريد ذلك.