نساء غزة يعجزن عن إرضاع أطفالهن (فيديو)

في أحد المستشفيات التي تعمل وسط صعوبات جمة، تحاول الفلسطينية نهيل أبو سمعان إسكات طفلها الرضيع الجائع بجرعات بسيطة من الحليب، في ظل النقص الشديد في حليب الأطفال الصناعي.

ويعد مستشفى الحلو الدولي بشمال غزة، أحد هذه المستشفيات التي تحاول تقديم الخدمة، رغم التعقيدات والقيود الإسرائيلية والحصار المشدد.

“لا ملابس ولا حليب”

وقالت نهيل “وضعت طفلي في مستشفى الحلو الدولي في ظروف صعبة جدًّا، فلا يوجد لديّ ملابس للطفل ولا حليب ولا يوجد طعام ولا شراب”.

وتعاني نهيل أبو سمعان من عدم القدرة على إرضاع طفلها بشكل طبيعي، بسبب سوء التغذية، وتلجأ إلى تعويض ذلك بحليب الأطفال الصناعي.

وتناشد نهيل، العالم أجمع وقف الحرب المدمرة على غزة وإغاثة السكان وتقديم الدعم والمساعدات الطبية والإنسانية للمستشفيات العاملة في القطاع حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية المناسبة للمرضى والجرحى.

نقص المستلزمات الطبية

وتؤكد إحدى العاملات بالمستشفى وهي الطبيبة رجاء جهاد، ما ذكرته نهيل أبو سمعان من وجود نقص شديد في المستلزمات الطبية ومستلزمات الولادة الخاصة بالأم والطفل.

وقالت الطبيبة “تأتي الأم الحامل وهي تعاني من سوء التغذية ودون أي تحضيرات للولادة ودون احتياجات الرضيع ولا يوجد معها أي وجبة غذائية لما بعد الولادة الطبيعية”.

وأشارت إلى أن بعض الحوامل مثل نهيل تفتقد الماء والمواد الغذائية التي تحتاج إليها، وقالت “نحن بدورنا نحاول قدر الإمكان توفيرها وحماية السيدة الحامل من أي خطر يهدد حياتها وحياة جنينها”.

تحديات تواجه طواقم المستشفى

وكشفت الطبيبة التحديات التي تواجه عمل طواقم المستشفى مثل انقطاع التيار الكهربائي والعمل في الظلام الدامس ‏ونقص مواد التعقيم والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية.

وحذرت الطبيبة من أن ‏نقص المواد الغذائية يؤثر سلبًا في صحة الأم المرضعة التي تحتاج إلى تغذية سليمة ومناسبة تساعدها على الرضاعة الطبيعية للطفل.

‏وأكد رئيس مجلس إدارة مستشفى الحلو الدولي الطبيب ثروت الحلو، أن المنظومة الصحية في غزة والشمال انهارت انهيارًا تامًّا بعد خروج معظم المستشفيات عن الخدمة وأصبحت الأوضاع كارثية.

“أنيميا حادة والتهابات شديدة”

وقال إن المستشفى استقبل الكثير من الحالات منذ بداية الحرب المدمرة وأجرى عمليات ولادة طبيعية وقيصرية وعمليات جراحية بعد الولادة، وعالج نساء يعانين التهابات شديدة ونقصا في التغذية وغير ذلك.

كما أكد أن المستشفى يجري تحاليل وفحوص طبية لنحو 70 حالة يوميًّا تظهر نتائجها أن جميع الأمهات يعانين من أنيميا حادة والتهابات شديدة لم نشهد لها مثيلًا.

وأشار إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها نقص الوقود والمستلزمات الطبية والإغاثية وحالة المجاعة التي تشهدها غزة وأزمة العطش، مشددًا على ضرورة توفير غذاء للأمهات والأطفال والكوادر الطبية.

‏وحذرت منظمات أممية من مغبة سياسة التجويع والحصار، مطالبة بتقديم العون والمساعدة وإغاثة أطفال غزة وأمهاتهم من الكارثة الصحية الحقيقة التي تعيشها غزة جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة.