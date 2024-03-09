بعد زلات اللسان.. بايدن يضيف تسريبا صوتيا لمسلسل هفواته ويكشف تفاصيل محادثة مع نتنياهو

سرَّب مكبر صوت مفتوح بجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، دون أن ينتبه، تفاصيل محادثته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مسألة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

التسريب الصوتي جاء خلال إطلاع بايدن السيناتور الديمقراطي مايكل بينيت على تفاصيل المكالمة الأخيرة التي جرت بينه وبين نتنياهو، بعد خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأمريكي، أمس الجمعة.

ولم يدرك الرئيس بايدن أثناء محادثته مع بينيت أن مكبر الصوت الموجود بقاعة مجلس النواب لم يُغلَق فور انتهاء خطابه، وأنه ينقل كل تفاصيل الحوار بينهما.

وإلى جانب مكبر الصوت المفتوح، قالت وكالة الأناضول إن الكاميرات كذلك رصدت مباشرة المحادثة بين بايدن والسيناتور الديمقراطي مايكل بينيت، الذي أبلغ بدوره الرئيس الأمريكي بنتائج زيارته لإسرائيل مؤخرا، وطلب منه مواصلة الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورد عليه بايدن بأنه أخبر “بيبي” (اسم يُطلَق على نتنياهو) بضرورة عقد اجتماع بينهما بهذا الخصوص، قائلا له “تعال إلى المسيح”، في إشارة إلى مصطلح شائع بالإنجليزية الأمريكية يُستخدم لتأكيد “جدية اجتماع ما”.

وفي رد على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان محبطا من نتنياهو بخصوص المساعدات، أجاب الرئيس بايدن “نعم”.

وخلال خطاب حالة الاتحاد، أعلن بايدن أنه أصدر تعليمات إلى الجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في ساحل غزة، وأن المزيد من المساعدات الإنسانية ستدخل غزة بحرا عبر الميناء دون أن تطأ أقدام الجنود الأمريكيين أرض القطاع.

وكثرت مؤخرا هفوات وزلات اللسان للرئيس بايدن المرشح لولاية رئاسية ثانية، وسط شيوع بين الأمريكيين أنه بات أكبر سنا، ولا يستطيع أن يكون رئيسا فعالا، مع تنامي المخاوف بشأن قدراته الذهنية والبدنية وعمره المتقدم.