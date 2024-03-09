مجلس الأمن يصوت لصالح وقف القتال في السودان خلال رمضان

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان المبارك، وأيدت 14 دولة نصًا اقترحته بريطانيا بهذا الخصوص، وامتنعت روسيا عن التصويت عليه.

ووفق قواعد التصويت، يحتاج مجلس الأمن موافقة 9 من بين 15 عضوًا، لاعتماد أي مشروع قرار، دون اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، من خلال استخدام حق النقض “الفيتو”.

ويدعو القرار الأممي أطراف الصراع جميعها في السودان إلى التوصل لحل مستدام عبر الحوار، وضمان إزالة أي عراقيل من أجل تمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان بشكل كامل وسريع وآمن، وامتثال الجميع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وحث القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة على استخدام مساعيه مع الأطراف والدول المجاورة لاستكمال جهود السلام الإقليمية وتنسيقها.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، تسبب القتال المحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مقتل آلاف السودانيين، ونزوح نحو 8 ملايين داخل البلاد وخارجها.