الاحتلال: مقتل جندي خلال معارك جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده في المعارك الدائرة بجنوب قطاع غزة، وهو ما رفع إلى 600 عدد الجنود الذين قتلوا داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب إحصائيات الاحتلال المعلنة.

وقال في بيان إن الرقيب نداف كوهين (20 عاما) من حيفا الجندي بالكتيبة 77، قتل في معركة بجنوب قطاع غزة، ولم يذكر تفاصيل حول ملابسات المعركة.

ارتفاع عدد القتلى من الجنود

وأحصى جيش الاحتلال الإسرائيلي، كذلك إصابة 1523 جنديا على الأقل منذ بدء العملية البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتشمل قائمة “ضحايا الحرب” التي ينشرها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الجنود النظاميين والعسكريين المستدعين من الاحتياط.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي الرسمية، يرتفع بذلك عدد العسكريين القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى 600، بينهم 256 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

كما أشارت المعطيات إلى إصابة نحو 3 آلاف و181 جنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، من بينهم 1545 في المعارك البرية.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية، ودمارا هائلا بالبنية التحتية.