شاهد: لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية شقيقة إسماعيل هنية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال صباح هنية، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الاثنين، إن صباح عبد السلام هنية محتجزة في تل السبع بالنقب، وتخضع لتحقيق يشترك فيه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت).

وأضافت أنها تشتبه في قيام صباح هنية بـ”التواصل مع ناشطين في حماس والانتماء إلى المنظمة والتحريض ودعم أعمال” وصفتها بالإرهابية.

كما زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها ضبطت وثائق وهواتف وأدلة أخرى تربط صباح بارتكاب مخالفات وصفتها بـ”الجرائم الأمنية الخطيرة ضد إسرائيل”.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى القبض على صباح للتحقيق معها، في حين مددت محكمة الصلح الإسرائيلية اعتقالها لثلاثة أيام تنتهي الخميس المقبل بناءً على ما ادعت الشرطة أنها أدلة قدمتها إلى الجهات القضائية.

ووصف محامي صباح ملف النيابة الذي قدمته إلى المحكمة الإسرائيلية بأنه “ملفق بغية إرضاء المتطرفين الإسرائيليين”.

وتقيم صباح هنية (57 عامًا) مع أسرتها في تل السبع منذ عشرات السنوات بعد زواجها من قريب للعائلة يعيش هناك قبل أن يصبح هنية قياديًّا في حركة حماس.