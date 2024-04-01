الطبيب النرويجي مادس غيلبرت: إسرائيل حولت مستشفى الشفاء إلى دار للموت

استنكر الطبيب النرويجي مادس غيلبرت -الذي عمل سابقًا في عدد من المستشفيات بقطاع غزة- تحويل الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة إلى أنقاض.

وقال الطبيب النرويجي مادس غيلبرت “لقد حولت إسرائيل والولايات المتحدة دار الشفاء إلى دار للموت” وذلك في معرض تعليقه على المشاهد التي نشرت اليوم للمستشفى الذي دمر تمامًا.

The total destruction by ISrael of the most important, 700 beds specialty hospital in Gaza, Al Shifa Medical Complex. It was established 78 years ago during the British Mandate, the name Shifa meaning 'The House of Healing'; now turned into a 'House of Death' by Israel and the… pic.twitter.com/OnVB9jWuPj — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024

“حولته إسرائيل وأمريكا إلى بيت الموت”

وأكد غيلبرت الذي عمل في مستشفى الشفاء لمدة 16 عامًا في منشور على منصة إكس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل دمرت مستشفى الشفاء الذي يضم 700 سرير، والذي يعد أهم مجمّع طبي في غزة.

وقال “مستشفى الشفاء حولته إسرائيل والولايات المتحدة إلى بيت الموت، حيث أُحرق وتحول إلى ركام، وتحول إلى قبر للمرضى والطواقم الطبية وأقاربهم واللاجئين”.

وأشار إلى أن ذلك مؤشر واضح على سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي القاسية والشريرة التي تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني ومؤسساته الاجتماعية.

Today, we witness the total ISraeli destruction of the most important, 700 beds specialty hospital in Gaza, Al Shifa Medical Complex. It was established 78 years ago during the British Mandate, the name Shifa meaning 'The House of Healing'; now turned into a 'House of Death' by… pic.twitter.com/AQ5daMD1SU — Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024

“جرائم ضد الإنسانية”

وقال “يجب على حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن تخجل من دعمها لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل”.

فجر اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي انسحابه من مستشفى الشفاء الذي يعد أكبر مجمّع طبي في قطاع غزة، بعد مرور أسبوعين على اقتحام المستشفى والمنطقة المحيطة به وتدميرها.

وخلال تلك الهجمات، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي العشرات من الفلسطينيين وقال الدفاع المدني في غزة، إنه أحصى نحو 300 شهيد بعد انسحاب قوات الاحتلال من المجمّع.

وبعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره وتنفيذ عملية عسكرية بداخله، انسحبت قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء، مخلفة دمارًا كبيرًا، حيث أُحرقت مباني المجمّع وخرج بالكامل عن الخدمة.

وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها الجزيرة مباشر، حجم الدمار الكبير الذي طال المجمّع، وبيّنت الكارثة الإنسانية حيث تناثرت جثث الشهداء في أنحاء المكان المدمر بالكامل.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، حسب بيانات فلسطينية وأممية.