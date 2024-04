الطبيب النرويجي مادس غيلبرت: إسرائيل حولت مستشفى الشفاء إلى دار للموت

استنكر الطبيب النرويجي مادس غيلبرت -الذي عمل سابقًا في عدد من المستشفيات بقطاع غزة- تحويل الجيش الإسرائيلي مجمّع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة إلى أنقاض.

وقال الطبيب النرويجي مادس غيلبرت “لقد حولت إسرائيل والولايات المتحدة دار الشفاء إلى دار للموت” وذلك في معرض تعليقه على المشاهد التي نشرت اليوم للمستشفى الذي دمر تمامًا.

The total destruction by ISrael of the most important, 700 beds specialty hospital in Gaza, Al Shifa Medical Complex. It was established 78 years ago during the British Mandate, the name Shifa meaning 'The House of Healing'; now turned into a 'House of Death' by Israel and the… pic.twitter.com/OnVB9jWuPj

— Dr. Mads Gilbert (@DrMadsGilbert) April 1, 2024