حماس تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال في مستشفى الشفاء بغزة

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الهيئات القضائية الدولية، وخصوصًا محكمة الجنايات الدولية، بالبدء في إجراءات فعلية للتحقيق في الجرائم والفظائع التي حدثت في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

ودعت حماس في بيان، اليوم الاثنين، المحكمة إلى “نفض الغبار عن عشرات البلاغات وطلبات التحقيق في الجرائم الصهيونية بحق شعبنا الأعزل، وتنفيذ مهمّتها المنوطة بها لمحاسبة قادة هذا الكيان وتقديمهم للعدالة”.

شهادات مُفزعة لناجين عن جرائم جيش الاحتلال بعد انسحابه من مجمّع الشفاء الطبي pic.twitter.com/WApX3USZt1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2024

شهداء مقيّدو الأيدي

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانها، أنه تم اكتشاف جثامين شهداء مقيّدي الأيدي دفنهم جيش الاحتلال الإسرائيل وهم أحياء ضمن فظائع ارتكبها خلال اقتحامه مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

وفجر اليوم الاثنين، انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مدة أسبوعين، مخلّفًا مئات الجثث داخل المجمع ومحيطه، إضافة إلى إحراق وتدمير مباني المجمع ومعظم المنازل المحيطة به.

حجم الدمار الهائل

وقالت حماس في البيان “بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي الإرهابي، من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه تكشّف حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمكان”.

وأشار البيان إلى “تدمير للمباني، وحرق وتجريف للأقسام، ونسف للأحياء المحيطة به على رؤوس ساكنيها، وآثار عمليات الإعدام المروّعة التي تم اكتشافها”.

وقالت إن “الجريمة المروّعة، تؤكّد على طبيعة هذا الكيان الفاشي المارق عن قِيَم الحضارة والإنسانية، الذي فاقت جرائمه كل حدود، دون أن يحرّك العالم ساكنًا، وبدعم كامل وبلا حدود من إدارة الرئيس الأمريكي بايدن”.

"كونوا مع الله جددوا النية".. صرخة ممرضة فلسطينية من محيط #مجمع_الشفاء الطبي عقب انسحاب قوات الاحتلال#الجزيرة_مباشر | #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/6Plqj2QpOq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 1, 2024

وعددت من بين الانتهاكات الإسرائيلية “جثامين الشهداء مقيّدي الأيدي المدفونين أحياء، أو الذين تحللت أجسادهم وتعفنت، أو الذين داستهم جنازير الدبابات، وغيرها من الفظائع”.

وحمَّلت حركة حماس، الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصيا المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري من جرائم ومجازر وتدمير ممنهج للحياة المدنية في قطاع غزة.

ودعت الهيئات القضائية الدولية، وخصوصا المحكمة الجنائية إلى البدء في إجراءات فعلية للتحقيق في الجرائم والفظائع التي حدثت في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه.

وأكدت حماس أن “هذه الجرائم النازية، لن تفتّ في عضد أبناء شعبنا الصامد ومقاومتنا الباسلة التي تتصدى للعدوان الهمجي بكل بطولة وفداء”.

ودعت أحرار العالم وجماهير الأمة العربية والإسلامية إلى الانتفاض، وتكثيف حراكهم الضاغط على إسرائيل، وتقديم كافة أشكال الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حتى كسر العدوان وتحقيق تطلعات الشعب إلى الحرية والاستقلال واسترداد الأرض والمقدسات.