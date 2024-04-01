سعر الذهب يوم الأحد 31 مارس في مصر

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأحد 31 مارس، وفقًا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية المصرية، وهذه هي التفاصيل:

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الغرام من الذهب عيار 21 في السوق المصري 3125 جنيهًا يوم الأحد، بانخفاض طفيف عن سعر السبت الذي كان 3130 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الغرام من الذهب عيار 18 نحو 2678.5 بانخفاض محدود عن سعر السبت الذي كان 2683.

سعر الذهب عيار 14

أما بالنسبة للغرام عيار 14، فقد بلغ سعرها نحو 2089.2 بانخفاض يبلغ نحو 3 جنيهات عن سعر السبت الذي كان 2092.6 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

وبالنسبة لسعر الغرام عيار 24، فقد بلغ 3571.4 جنيهًا بانخفاض محدود عن سعر السبت الذي كان 3577 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب بمبلغ 40 جنيهًا ليصل إلى 25000 جنيه مقابل 25040 جنيهًا في معاملات السبت.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا مع نهاية معاملات الأسبوع الماضي، قبل عطلة عيد الفصح، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وذلك بسبب الرهان على الخفض المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية من ناحية، واشتداد التوترات الجيوسياسية في العالم من ناحية أخرى.

وبلغ سعر الذهب 2234 دولارًا للأوقية يوم الأحد 31 مارس/آذار، حسب بيانات شعبة الذهب في غرف التجارة المصرية، مع ملاحظة أن الأسواق العالمية ستعود للعمل الثلاثاء 2 إبريل/نيسان بعد انتهاء عطلة عيد الفصح.